OM : Di Meco se paye Aubameyang !

Drôle de sortie. Drôle de timing en tout cas. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang vient de qualifier l'OM en Ligue Europa contre Donetsk et qu'il a signé un doublé dans la foulée contre Montpellier, Eric Di Meco l'a épinglé ce mardi sur RMC, lui qui estime qu’Alexis Sanchez apportait plus à l'équipe.

"Mais contre qui il marque ?"

«C’est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats, a glissé l'ancien défenseur. On est en train de comparer un joueur qui a été énorme dans les résultats, la montée en puissance et l’état d’esprit de l’équipe, avec un autre qui certes est en train de mettre des buts, il finira peut-être à 30 , mais qui a fait six premiers mois catastrophiques." Et à lui d'ajouter... "Mais contre qui il marque ? Il y a 2 buts inscrits contre des équipes devant l’OM au classement. Alexis, lui, il était tout seul l’an dernier. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer, les décalages, les appels..."

⚽ Aubameyang a-t-il déjà compensé le départ de Sanchez ?



