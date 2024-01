OM : Dugarry s'inquiète pour Gattuso

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'OM a débuté son année 2024 par une qualification laborieuse en Coupe de France à Thionville (1-0) et un piètre match nul concédé face au RC Strasbourg. Pas vraiment glorieux, ni rassurant, alors que le club olympien accuse du retard par rapport aux équipes de tête et à ses ambitions européennes. Sur RMC, Christophe Dugarry a livré ses sentiments.

"Je sens Gattuso un peu perdu"

"L’effectif est très limité, a-t-il estimé. Il y a eu trop de paris tentés et malheureusement, peu de réussites pour l’instant. Malgré tout, je pense que Gattuso doit faire mieux. C’est vrai qu’il y a des absents, des blessés, mais l’OM doit être capable de proposer autre chose". Et à l'ancien attaquant d'ajouter, sur Gattuso... "Je sens Gattuso un peu enfermé et un peu perdu." Jusqu'ici, Dugarry avait surtout centré ses critiques sur Pablo Longoria, dédouanant l'Italien...

