OM : enfin une bonne nouvelle dans le dossier Benatia !

Après le compte Twitter La Minute OM, c'est au tour de Karim Attab de faire le point sur le dossier de la probable arrivée de Mehdi Benatia au poste de directeur sportif de l'Olympique de Marseille.

Pas d'inquiétude à avoir pour Benatia !

Alors que certains commencent à s'inquiéter que le dossier traîne en longueur, le journaliste de Maritima Médias, toujours bien informé sur l'actualité du club phocéen, a rassuré les supporters de l'OM, annonçant que l'arrivée du Marocain serait toujours dans les tuyaux. "En ce qui concerne une possible arrivée de Mehdi Benatia à l’OM au poste de directeur sportif, rien n’a ralenti entre l’OM et Benatia. Le changement de situation nécessite une réorganisation. Les deux parties, l’OM et Benatia travaillent dessus", a-t-il fait savoir sur Twitter.

