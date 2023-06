OM : énième coup de tonnerre pour la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Un serpent de mer. Qui, comme à chaque fois, fait jaser le monde des supporters de l'OM. Voilà des années, maintenant, que certains affirment que l'Arabie saoudite va racheter le club phocéen. Des années qu'il ne se passe rien. Et si le sujet vire au tragi-comique, du moins pour tous ceux qui ont des informations exclusives..., certains propos sont parfois à retenir.

Notamment ceux de Georges Malbrunot, journaliste au Figaro et spécialiste de l'Arabie saoudite qui en a encore remis une couche sur le possible intérêt envers le club marseillais. Propos retranscrits par footmarseille.

"Pas forcément."

"Je n'ai pas d'information factuelle sur ce dossier-là. Ils achèteront un club car cela fait partie de leur stratégie. Le Qatar a un grand club, les Émirats Arabes Unis ont un grand club, et eux, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas de grand club. S'ils ont besoin d'avoir un club en France après Newcastle ? Pas forcément. Ils ont déjà Newcastle. La France, pour les dirigeants saoudiens, c'est un peu un lieu de villégiature pour l'été. MBS a acheté son grand château près de Paris. On ne fait plus partie des priorités saoudiennes en termes d'investissements. Ils aiment beaucoup la France, mais c'est un peu le folklore."