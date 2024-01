OM : Franz Beckenbauer est décédé

Ancien défenseur central de légende et passé sur le banc de l'Olympique de Marseille lors de la saison 1990-1991, Franz Beckenbauer est décédé ce lundi à l'âge de 78 ans, selon l'agence de presse allemande, Deutsche Presse-Agentur. La raison de la mort de l'ancien joueur du Bayern Munich n'a pour l'heure pas été révélée.

Franz Beckenbauer, a German football legend, died on Sunday at the age of 78, his family told dpa. pic.twitter.com/OkTgwaXo4C