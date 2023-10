OM : Gattuso a encore frappé fort contre Le Havre, ses joueurs l'encensent !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

A l'instar de Jorge Sampaoli, Gennaro Gattuso est un entraîneur très proche de ses joueurs. Il multiplie les tapes amicales, les encouragements et autres marques d'affection en public. Jeudi, face à Brighton (2-2), il a tapé dans la main de Leonardo Balerdi, qui venait de réussir un tacle. Ce dimanche, juste après la victoire contre Le Havre (3-0), il a réuni ses troupes sur le terrain pour les féliciter. Une scène qui a fait plaisir aux supporters phocéens, qui ont ovationné leurs troupes.

"Il nous donne envie de jouer"

En zone mixte, les joueurs s'étant arrêtés dans les médias ont été unanimes pour saluer le travail de leur nouveau coach. "A l'image de quand il était joueur, il donne tout, il est passionné. Et forcément il nous transmet ça", a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang à Prime Vidéo. Ismaïla Sarr, lui, a dit : "Il nous donne envie de jouer. Il est venu nous féliciter et nous dire que l'on méritait de prendre ces trois points. Ça a fait du bien aux joueurs. C'est un bon coach, il nous donne envie de jouer. Mais à l'entraînement, il veut que l'on donne tout pour que cela paye en match. Et aujourd'hui, ça a payé".

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris

𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐇𝐀𝐑𝐈𝐓 🏆🇲🇦



Multipliant les passes précises et les percées bien senties, notre numéro 1️⃣1️⃣ a réalisé un match plein cet après midi face au Havre !

Il est l’𝗛𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 by @ParionsSport de ce #OMHAC 👏 pic.twitter.com/uo5UUazdMn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2023

Podcast Men's Up Life