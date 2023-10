OM : Gattuso a reçu un joli lot de consolation après la défaite à Nice

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Gennaro Gattuso était en colère contre l’arbitrage après la défaite de l’OM à Nice hier à l’Allianz Riviera (0-1). S’il s’est calmé après la rencontre, le technicien italien a sans doute déjà trouvé un joli lot de consolation : les progrès de son équipe sur le plan physique !

L’OM avait 90 minutes dans les jambes

« L’OM avait 90 minutes dans les jambes, a relevé L’Équipe. Quant à celle de savoir s’il est plus habile dans ses relances basses, comme le souhaite Gattuso, la réponse est encore oui, à en croire ce que fut la première période. Pendant 80 minutes, les progrès de l’OM lui ont permis de se hisser à hauteur d’un adversaire niçois qui lui avait pris quelques longueurs d’avance dans la construction de son équipe et de son jeu, depuis le début de saison, et Gattuso devrait s’en satisfaire. » Si les progrès de l’OM sont notables sur le plan physique, laissé en jachère par Marcelino, Gattuso sait toutefois qu’il faudra travailler le réalisme dans la surface adverse.

