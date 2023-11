OM : Gattuso a reçu une première bonne nouvelle avant l’AEK Athènes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Face au LOSC (0-0) hier soir, l'Olympique de Marseille a de nouveau déçu. Inoffensif au possible, il aurait même pu laisser la victoire aux Dogues si le lob de Yusuf Yazici du milieu de terrain après une énorme erreur de Pau Lopez ne s'était pas écrasé sur la barre. Et comme si cela ne suffisait pas, Samuel Gigot, qui faisait sa rentrée après sa blessure aux côtés, a été contraint de quitter le terrain à la 68e minute.

"C'était des grosses crampes"

Mais l'ancien du Spartak a tenu à rassurer tout le monde après coup en zone mixte : il souffrait simplement de crampes, consécutives à son absence d'un mois après sa blessure à Monaco (2-3). "C'était des grosses crampes, a déclaré le défenseur central. J'ai fait le maximum pour revenir le plus tôt possible, physiquement, c'était un peu dur sur la fin." Plus de peur que de mal, donc. En Grèce, jeudi, pour le match retour contre l'AEK Athènes, l'OM pourra compter sur un compartiment défensif au complet.

#OMLOSC Pas de gros soucis pour Samuel Gigot après sa sortie en 2e période "c'était des grosses crampes. J'ai fait le maximum pour revenir le plus tôt possible, physiquement, c'était un peu dur sur la fin"@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/4EYHy8qgud — Karim Attab (@karimattab1) November 5, 2023

