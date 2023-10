OM : Gattuso annonce une pluie de mauvaises nouvelles et l'émergence d'un nouveau leader

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Après sa défaite à Nice (0-1), l'OM tentera de rebondir jeudi en Ligue Europa contre l'AEK Athènes avant de défier l'OL dans un Olympico toujours aussi attendu. Deux rendez-vous évoqués par Gennaro Gattuso en conférence de presse, qui a fait le point sur son effectif. Et annoncé plusieurs forfaits...

Ruben Blanco ? "C'est un leader"

"Pau Lopez a une blessure musculaire, il devrait être là d'ici 14 jours. Samuel Gigot, on doit faire attention ça reste fragile. Joaquin Correa revient, repart, on l'a mis au repos. François Mughe a un petit problème, on verra demain", a glissé l'Italien. Qui a laissé entendre que Vitinha aurait du temps de jeu... "Vitinha doit être prêt, son moment va arriver. Les attaquants travaillent bien sans ballon, il lui manque un peu ce côté tactique et le jeu sans ballon. Je n'aime pas le voir triste." Et en l'absence de Lopez, il a confiance en Ruben Blanco... "Je n'ai aucune inquiétude pour Ruben Blanco qui est un très bon gardien. Il a les caractéristiques que j'aime : il fait des arrêts, il joue au pied. Il transmet de la confiance, il parle, c'est un leader. Totale confiance en lui". (avec Le Phocéen)

