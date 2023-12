OM : Gattuso annonce deux bonnes nouvelles et interpelle les supporters avant Clermont

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Je voudrais lancer un appel au public

L'invincibilité à domicile

"Sur le papier, c'est un match qui semble facile mais ce ne sera pas simple. Je voudrais lancer un appel au public, on a besoin que tout le stade pousse l'équipe. C'est grâce aux supporters qu'on arrive à faire ce genre de performances."

Son impulsivité

"Si on est carré on ne peut pas mourir rond. Je suis de cette manière. Je vis les matchs, ça peut plaire ou non."

Conservera-t-il son 3-5-2 malgré la défaite à Brighton ?

"On verra. Le système n'est pas la priorité. J'ai entendu beaucoup de bêtises à propos de ce système, qu'on a déjà appliqué par le passé. Ca passe par du travail et une construction. Ce qui est important, c'est que l'équipe soit compacte et enchaîne les résultats."

Le match contre Clermont

"Le dernier match de Clermont, ils ont joué en 4-4-2. Les derniers matchs, ils avaient joué à trois. Ils ont fait un bon match contre Lille. J'attends de mes joueurs de la qualité, de la vitesse et de bien travailler. Contre Brighton, les attaquants étaient éloignés et désunis. Mais ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est une équipe qui sait bien gérer les espaces, qui est très physique avec des joueurs d'expérience. J'ai un peu de peur parce qu'on a plus à perdre qu'à gagner. Cela ajoute de la tension. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Si on pense que ce sera facile, c'est la mauvaise chose à penser."

Son appel au public en début de conférence de presse

"C'est la première fois que j'ai lancé un appel au public et aux supporters. Le public va être fondamental car une victoire pourrait nous permettre de recoller au classement."

Ndiaye et Lodi bien présents

Le point médical

"Valentin Rongier et Joaquin Correa sont toujours indisponibles, Jonathan Clauss est suspendu. Iliman Ndiaye revient dans le groupe. Renan Lodi devrait être là."

Propos retranscrits par RMC Sport.

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 et 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐌𝐛𝐞𝐦𝐛𝐚 sur notre chaîne @TwitchFR avant #OMCF63 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 16, 2023

Podcast Men's Up Life