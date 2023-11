OM : Gattuso veut éradiquer les hooligans, il annonce un OM différent contre le LOSC

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Sur l'Olympico

"Ce match contre Lyon est une défaite pour tout le monde. Des enfants qui pleurent parce que le match n'a pas pu être joué à cause de quatre ou cinq personnes qui pour moi ne sont pas des supporters de l'OM. En Angleterre, il y a eu des lois contre les hooligans, pourquoi ne pas faire des lois dans l'UE ? Il faudrait établir des règles bien précises."



Sur Grosso

Gennaro Gattuso : "Je n'avais pas vu les premières images de Fabio Grosso, on ne pensait pas que c'était si grave. Je l'ai vu après et je pense qu'on peut dire qu'il a eu de la chance, 15 points de suture, ce n'est pas anodin mais ça aurait pu être pire, il aurait pu perdre un oeil. On s'est appelés en visio le lendemain, on a discuté longuement. On a un rapport particulier."

Sur le LOSC

Gennaro Gattuso : "Sur le LOSC : "Lille est une équipe très intéressante du niveau technique, ils ont des joueurs véloces. Il faudra être très attentifs et réaliser une prestation impeccable. Quand on voit leurs buts, ils marquent sur les pertes de balle, il faudra faire attention. Une grande prestation de notre part pourrait même ne pas suffire, mais on peut les mettre en difficulté si on gère bien les phases sans ballon. On prépare ce match sur leurs caractéristiques précises, ne pas être ultra offensifs, il faudra attendre un peu plus et voir comment récupérer le ballon et ne pas le perdre."



Sur son effectif

"J'espère que Pau Lopez sera là avec nous pour le match. Ruben Blanco a eu quelques petits soucis aussi. François Mughe est touché au quadriceps. Leo Balerdi est suspendu. Azzedine Ounahi est encore touché, il sera là la semaine prochaine."

