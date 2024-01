OM : Gattuso positive avant Rennes et râle contre le mercato

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Kondogbia finalement apte contre Rennes ?

"Il manquait Kondogbia à l'entraînement qui n'était pas encore à 100%, demain on évoluera la situation. Ulisses (Garcia) et "Tucu" (Correa) ont commencé la semaine avec nous mais il manque encore un peu de rythme. On a pris deux jours de repos après Strasbourg qui était un match après lequel on avait beaucoup d'amertume."

Blanco sera titulaire dimanche

"Ruben commencera dès le début du match contre Rennes. C'est un athlète à 360 degrés, une bonne personne qui se se faire apprécier sur et en dehors du terrain."

Il ne veut pas de remplaçant à Harit

"Je ne change pas d'avis, s'il n'y a pas de sorti, il ne peut pas y avoir d'arriver. Nadir fait du bon travail, mais il va y avoir des retours après la CAN. Je ne pleure pas en me disant qu'il manque 7 joueurs, on le savait. Chacun doit faire un peut plus..."

Le recrutement de Moumbagna

"Je vous dirais ce que j'en pense quand il rentrera de la CAN. Vitinha aura encore l'opportunité de jouer dimanche, c'est un joueur de l'OM. Personne n'a dit qu'il était poussé vers la sortie. On a deux attaquants purs, personne ne dit qu'il est en vente..."

L'arrivée de Garcia

"C'est un joueur différent, il peut jouer à 4 ou 5, il parle français et portugais. C'est un profil que je voulais, il joue pour gagner, il a de l'expérience. Il peut centrer et se déplacer avec beaucoup de courses."

"On doit travailler sur notre mentalité"

Il justifie le début d'année difficile

"Le match face à Thionville est lié à un gros travail. la mentalité, la façon d'on en presse, on démontre qu'il y a quelque chose, l'équipe doit jouer collectivement, se replier dans nos derniers mètres n'est pas une façon de s'en sortir. On doit travailler sur notre mentalité..."

Il s'insurge contre le mercato

"Le départ de Lodi ? C'est impossible que ce mercato dure 30 jours. C'est difficile de garder un joueur à qui on propose le triple de son salaire, le président ne voulait pas le vendre. Il faut accepter et recruter. Cela me fait de la peine amis c'est la réalité du mercato. C'est difficile à ce moment là de la saison."

Il prend la défense de Clauss

"Il a des hauts et des bas. La deuxième mi-temps face à Thionville est bonne. Est-ce qu'il aurait dû mettre la tête face à Strasbourg ? C'est un joueur fort, un international français. "

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Gattuso confirme la titularisation de Blanco à Rennes : "C'est un athlète à 360 degrés, une bonne personne qui se se faire apprécier sur et en dehors du terrain"



👉 https://t.co/8na4zUoiBA#OM #TeamOM #SRFCOM pic.twitter.com/CAydbjvkwr — La Provence OM (@OMLaProvence) January 19, 2024

Podcast Men's Up Life