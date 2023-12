OM : Gattuso annonce trois absents pour Montpellier et a fait sa liste au "Père Noël Longoria" pour le Mercato

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le point médical

"Il n'y pas de nouvelles là-dessus, on a l'entraînement à 18h. Je vais parler avec le docteur. Pour l'instant, on n'a que Joaquin Correa et Valentin Rongier qui ne sont pas à disposition. Renan Lodi est, lui, suspendu."

Le bilan depuis son arrivée

"Je suis plutôt content, les résultats sont positifs ces derniers temps. Nos performances ont une baisse en deuxième période, on souffre car on manque de continuité, de constance. Il ne faut pas sous-estimer le début de saison, quand on est arrivé, il y avait une autre méthodologie, une autre mentalité. On a essayé de mettre en place une nouvelle mentalité et une nouvelle forme de travail physique. On doit faire mieux et on peut faire mieux. Il ne faut pas sous-estimer le fait que je n'ai jamais eu la possibilité de travailler dans la continuité sur le plan technique et tactique. On joue tout le temps. On n'a eu peu de possibilité de travailler les principes de jeu. C'est très difficile quand on doit jouer tous les trois jours, mais ça fait partie du foot moderne, c'est une composante à ne pas sous-estimer. Après une semaine de travail, on va perdre six ou sept joueurs qui vont disputer la CAN."

L'état physique de ses joueurs

"On a accès à des données très importantes. Il y a une chute sur les deuxièmes périodes des matchs. On peut considérer que c'est physique, mais je peux vous assurer qu'on court beaucoup plus qu'en deuxième mi-temps. On a perdu très peu d'éléments à cause de problèmes musculaires par rapport à d'autres équipes. C'est vrai qu'il faut faire attention, mais je pense qu'on est en train de faire le maximum. Il nous reste que le dernier match, on va serrer les dents et les joueurs pourront ensuite se reposer."

Le tirage en 16e de finale de la Ligue Europa

"Le Shakhtar Donetsk ? On va avoir du temps pour répondre à cette question. Je peux vous répondre sur le match de demain (mercredi) contre Montpellier, une équipe forte sur les transitions, qui fait peur sur les contre-attaques. À nous de faire attention. Je dis aux joueurs de ne pas penser aux vacances, de ne pas penser à papa, maman, papy, mamie, car si on fait ça, on va encaisser beaucoup de buts. Dans les premières années de ma carrière, c'était désastreux pour moi à partir du 15 décembre. Ma femme m'en parlait beaucoup. Je dépensais beaucoup d'énergie à penser aux cadeaux de Noël, à la famille, tout ça."

"Longoria est déjà au courant de la situation pour le mercato"

Que demande-t-il au "Père Noël Longoria" ?

"Le président est déjà au courant de la situation. Ce sera Stéphane Tessier ou Medhi Benatia de s'exprimer. Ils savent ce qu'on s'est dit entre nous. Je pense que Pablo Longira va organiser une conférence de presse jeudi pour parler de nos possibilités."

Le mercato hivernal

"Je ne suis pas là pour parler du mercato. Pablo Longoria va s'exprimer là-dessus jeudi. Si des joueurs arrivent c'est, important qu'ils aient la capacité d'aider l'effectif. Ils connaissent mes demandes."

Propos retranscrits par RMC Sport.

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 et 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐞𝐥 𝐆𝐢𝐠𝐨𝐭 sur notre chaîne @TwitchFR avant #MHSCOM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 19, 2023

