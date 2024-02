OM : Gattuso annonce un gros coup dur avec Rongier

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Parmi les motifs qui inspiraient à l'optimisme pour la suite de la saison de l'OM, il y avait la rentrée de Valentin Rongier. Victime d'une fracture de la rotule début novembre, le capitaine marseillais en avait pour trois mois. Gennaro Gattuso espérait donc pouvoir compter sur lui pour la mi-février. Seulement voilà, les choses ne se passent pas comme prévu et l'entraîneur italien a expliqué aujourd'hui en conférence de presse qu'il ne faudrait pas compter tout de suite avec l'ancien Nantais !

"Il va falloir encore attendre un petit peu"

"Je pensais, on avait dit, que c'était histoire de quelques semaines encore et que ça allait arriver rapidement. Malheureusement, on a baissé un petit peu le rythme parce qu'il a le tendon rotulien qui lui fait mal. Mais le vrai problème avec Valentin, c'est que c'est notre capitaine et qu'il faudrait l'enchaîner, le mettre sous ciment et attendre trois semaines pour pouvoir le libérer parce que lui, il voudrait reprendre tout de suite. Mais même s'il a cette envie, il faut vraiment faire attention avec ce genre de blessure parce que si le tendon s'enflamme, ça peut être dangereux. Il a cette gêne, je pense que c'est aussi dû au fait qu'on a réaccéléré dans le processus, mais c'est sûr qu'il va falloir encore attendre un petit peu."

