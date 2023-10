OM : Gattuso doit encaisser un premier coup dur après la trêve

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il a fallu trois matches à Gennaro Gattuso pour connaître sa première victoire sur le banc de l’OM. Après une défaite rageante à Monaco en championnat (3-2) puis un nul contre Brighton en Ligue Europa (2-2), les Marseillais se sont imposés hier sans coup férir au Vélodrome face au Havre (3-0). « Je les ai remerciés, tout simplement, a expliqué l’Italien après avoir réuni ses joueurs au centre de la pelouse au coup de sifflet final. Je leur avais demandé de ne pas encaisser de but et ils l’ont fait. Si on continue comme ça, on fera de bonnes choses. »

Que des sommets pour l'OM après la trêve

Après une trêve internationale durant laquelle Gattuso entend bien infuser sa méthode, L’Équipe précise que les joueurs de l’OM s’attaqueront à un calendrier relevé avec des adversaires nettement plus coriaces que le HAC : l’OGC Nice, l’AEK Athènes et le LOSC.

