OM : Gattuso enrage d’avoir lâché la première place mais refuse de penser aux barrages

Sur les manques de l’OM

« Aujourd'hui nous savions quel type de match on allait avoir. Il nous a manqué de la qualité dans le pressing. Il nous a manqué de courage pour gagner. La première mi-temps a été très compliquée pour nous. On avait de l'envie mais il nous a manqué, je le répète, de la qualité. »

Sur le plan de jeu

« Je ne voulais pas faire de catenaccio, aller presser, prendre quelques risques. On ne voulait pas faire un 0-0 avec 10 joueurs derrière le ballon. »

« Gigot a vomi dans les vestiaires »

Sur le tirage

« Milan en seizièmes ? Sincèrement vous pensez que je pense à ça maintenant ? Sincèrement, je pense uniquement à Clermont et Montpellier. Après, 3, 4 jours de repos puis on pensera aux autres échéances. On aura le temps de penser au mois de février. On aurait préféré éviter ces matchs de février. Mais on verra au moment venu ».

Sur l’absence de Gigot

« Gigot n'a pas joué parce qu'il y a 3 jours, il s'est senti malade. Malgré le fait qu'il soit resté à la maison, il n'allait pas mieux. Il a vomi dans les vestiaires. »

Sur la titularisation de Meïté

« Bamo Meïté a fait un bon match défensivement et aurait pu faire mieux offensivement. Mais plutôt un bon match dans l'ensemble. »

