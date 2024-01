OM - AS Monaco : Gattuso fait le calimero et donne un premier verdict pour Clauss

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Malgré les expulsions de Guillermo Maripan en début de match (11e) puis de Denis Zakaria en fin de rencontre (86e), l'Olympique de Marseille n'a pas su faire mieux qu'un match nul ce samedi contre l'AS Monaco (2-2). Menés par deux fois après les buts de Wissam Ben Yedder (7e) et Maghnes Akliouche (45+3e), les Marseillais ont su égaliser à chaque fois grâce à Pierre-Emerick Aubameyang (38e) et Leonardo Balerdi (50e).

"Tout le monde pensait qu'on perdrait à coup sûr"

En conférence de presse d'après-match, Gennaro Gattuso, en mode calimero, n'avait rien à reprocher à ses joueurs. "Je pense qu'avant le match, tout le monde pensait qu'on perdrait à coup sûr, et on a fait ce qu'on avait à faire. Ils étaient à dix donc on aurait pu mieux exploiter certaines situations, c'est vrai que nous avons commis quelques erreurs techniques, aussi. Mais l'équipe a montré qu'elle était en vie. (...) Aujourd'hui, ce n'est pas possible de demander plus à mes joueurs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ça s'est joué encore sur des détails. La chance pour inverser cette tendance, il faut la chercher, et on n'a pas encore réussi à le faire", a confié l'entraîneur olympien avant de donner des nouvelles de Jonathan Clauss, sorti sur blessure lors de cette rencontre. "Je dois faire confiance au joueur et aux docteurs. À priori, ce n'est pas quelque chose de grave."

