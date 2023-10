OM : Gattuso cible les coupables après Nice et donne des nouvelles de Lopez et Clauss

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Gennaro Gattuso est une cocotte-minute : il bout et redescend en température après coup. C’est exactement ce qu’il a fait après la défaite de l’OM hier à Nice (0-1) et ses accusations envers le quatrième arbitre suite au but des Aiglons. « Je me suis énervé, c’est vrai, a reconnu l’entraîneur de l’OM. J’ai parlé avec le quatrième arbitre mais il m’a dit qu’on n’était pas dans les meilleures conditions pour faire mon changement, il m’a dit qu’on voyait un peu de blanc au niveau de la chaussette, et je n’ai donc pas pu faire mon changement, a-t-il analysé. Au niveau défensif, il n’a rien manqué, Nice s’est créé peu d’occasions sur l’ensemble de la rencontre. Il n’y a rien à regretter, on aurait pu faire mieux dans les 25-30 derniers mètres, c’est vrai. Mais ce n’est pas la défense qui a péché, ni le milieu. »

Des examens pour Lopez et Clauss

Avant le dénouement cruel de la rencontre, Gattuso a été contraint de remplacer deux de ses titulaires habituels : Jonathan Clauss à la mi-temps et Pau Lopez à l’heure de jeu. Déjà embêté par des douleurs à une cheville avant ce déplacement, le latéral droit souffre cette fois de la cuisse droite. Quant au gardien espagnol, il a ressenti une gêne musculaire à la cuisse gauche sur un banal dégagement. Les deux joueurs devraient passer des examens complémentaires dans les prochaines heures pour connaître la nature exacte de leur blessure.

