OM : Gattuso partage son impuissance, les supporters le détruisent

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Sonné, Gennaro Gattuso. Et au même titre que bon nombre de supporters de l'OM, l'entraîneur italien n'a toujours pas compris pourquoi son équipe, qui avait ouvert le score face à Donetsk, en barrage de la Ligue Europa, puis repris l'avantage à la 90e minute du temps réglementaire, a pu concéder le match nul, 2-2.

Face aux médias, au terme de la rencontre, Gattuso était clairement abattu. "Pourquoi on n'arrive pas à tenir un résultat? Je ne sais pas. Je ne saurai pas vous dire. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que ce soir c'est un peu la photographie de la saison. Je n'ai jamais vu ça. On parlait il y a quelques jours de jouer à 3, à 4, à 5 derrière, ce n'est pas la question, quand on encaisse ce genre de coup dur c'est difficile mentalement. Ça ne m'est jamais arrivé en tant qu'entraineur, ça a pu m'arriver en tant que joueur mais en tant qu'entraîneur, je peux vous assurer que ça ne m'est jamais arrivé en plus de 400 matchs sur un banc de touche. Pourtant, on travaille, on regarde des vidéos et on essaie de s'améliorer mais vous l'avez vu, quand on a pris l'avantage, on est passé à cinq derrière justement pour apporter cette solidité et puis sur une action où on défend à deux contre un, on prend ce but."

Les doutes de l'entraîneur n'ont, en tout cas, pas été du goût de nombreux supporters olympiens sur les réseaux sociaux. En témoignent les messages que vous pouvez voir ci-dessous sur X, anciennement twitter.

@OM_Officiel y’en a marre de Gattuso. Son obstination pour le 4-3-3 alors qu’on a un effectif pour le 3-5-2 qui a fait ces preuves. Faire jouer des joueurs à des postes qui ne sont les leurs. Il est temps de changer de coach pour préparer la saison prochaine !! #TeamOM #OM — SoulGl0riOus (@SoulGl0riOus) February 15, 2024

Podcast Men's Up Life