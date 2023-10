OM : Gattuso rattrape une bourde de Marcelino et prend une décision forte

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Arrivé le 27 septembre dernier sur le banc de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso essaye de remettre le club olympien dans le sens de la marche après des semaines sous haute tension et un début de saison délicat sous la houlette de Marcelino.

Un match amical programmé pour les Marseillais !

Mais alors qu'il n'a pas hésité à pointer du doigt le manque de condition physique de ses joueurs en ce début de saison, l’expliquant par les différences entre son système de jeu et celui de son prédécesseur, Marcelino, l'entraîneur italien voudrait profiter de la trêve internationale du mois d'octobre pour combler le retard physique qu'accusent les Olympiens, d'après La Provence. Il voudrait aller plus loin dans le travail individuel et collectif et aurait programmé une opposition interne ce vendredi au centre Robert Louis-Dreyfus.

Le successeur de Marcelino appose déjà sa patte sur l'OM, aussi bien dans l'état d'esprit que le jeu 👇https://t.co/YBPPOAXy9E — La Provence OM (@OMLaProvence) October 10, 2023

