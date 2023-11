OM : Gattuso reçoit une première bonne nouvelle avant le LOSC

Après le report du match contre Lyon à cause d'une poignée d'abrutis ayant caillassé les buts lyonnais, on pouvait craindre que le match contre le LOSC n'attire pas les foules à Marseille. Ce ne sera pas le cas du tout.

On se dirige en effet vers un match à guichets fermés puisque plus de 60 000 spectateurs ont déjà pris leurs places. Il faut dire que la rencontre est importante : elle doit permettre aux Olympiens de ne pas décrocher davantage, eux qui accusent maintenant du retard sur le podium de la L1...

