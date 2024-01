OM : Gattuso s’agace de l’affaire Mughe et évoque la périlleuse gestion de l’effectif avec la CAN

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Le point santé

« Jonathan Clauss va bien. C'était un choix de ne pas l’aligner face à Thionville. Lui et Gigot risquaient une suspension. Correa reviendra la semaine prochaine. Mughe ? Je n'ai pas de nouvelles des avocats, il s'entraîne avec nous. Rongier a fait un travail à l'extérieur, ça avance aussi pour lui sur sa blessure ».

Sur le cas Mughe (qui a snobé la CAN pour rester à l’OM et risque la suspension)

« Je suis peiné par cette situation. Je le ressens, il a beaucoup de frustration. Il a eu un coup à la tête, il n'a pas pu s'entraîner pendant un mois. Il a pris cette décision sur la CAN avec sérieux et respect. Cela le dépasse un peu ».

La période actuelle

« L'objectif le plus grand qu'on a actuellement c'est de ne pas perdre de joueurs, de limiter la casse. On a la possibilité d'avoir un seul match par semaine, évaluer les choses jusqu'à la fin de la CAN. La CAN n'a même pas commencé, on va aussi devoir voir match après match pour ne pas qu'ils se blessent mais jouent aussi pour garder le rythme. On doit prendre des points et changer le classement ».

Gattuso compte sur Vitinha pour la fin de saison

Sur l’arrivée de Jean Onana

« Jean Onana peut nous aider, on est enthousiastes de son arrivée. Il n'a pas 90min dans les jambes mais j'ai aimé son attitude, il peut nous donner un gros coup de main (…) Quel poste ? Comme Kondogbia ou Rongier. Il sait jouer au foot. Quand on l'a observé, j'étais convaincu qu'il pouvait jouer à ces deux postes. J'en reste convaincu. Il était habitué à jouer à deux au milieu, il peut couvrir les deux positions ».

Sur Vitinha

« C'est simple : depuis mon arrivée, il a beaucoup joué. Ce système à deux attaquants lui a fait du bien. Il sait garder le ballon, déclencher le premier pressing. Vitinha c'est un joueur de l'OM. Je veux qu'il donne son maximum. Je lui montre qu'il est important pour moi (…) Est-ce que son transfert lui pèse ? Oui ça peut être un poids si on manque de caractère. Il ne faut pas penser à ça, c'est seulement un joueur qui doit donner le maximum, c'est primordial à l'heure actuelle ».

Sur le huis-clos partiel

« On espère que les supporters feront de leur mieux pour ne pas ressentir le manque. On a pris cette amende contre Lyon. Moi je n'ai rien vu honnêtement mais on le sait. On doit être plus intelligents sur ça. Les supporters qui seront absents vont nous manquer. On a besoin d'eux pour l'ambiance ».

Sur la différence Ligue 1 - Série A

« J'ai entraîné dans des cultures différentes. En France, il y a des joueurs de "rue" , des capacités incroyables de dribbles, de force... Mais des connaissances tactiques plus faible. En Italie, on est plus forts tactiquement mais avec moins de talent. Il faut évaluer ça dans l'équipe, il faut passer un peu plus de temps. En tant que coach, on doit être intelligent. Rongier voit un exercice et le mémorise très facilement. D'autres ont plus du mal. On ne doit pas attendre 100% de tous les joueurs ».

Sur sa relation avec Patrick Vieira

« Après Strasbourg, Vieira m'a invité à boire un verre de vin. Mais honnêtement j'étais très énervé. On a été chanceux de pas perdre ce match. J’ai beaucoup d'estime pour lui, on a affronté beaucoup de batailles ensemble ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life