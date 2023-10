OM : Gattuso s’enflamme pour Aubameyang, la direction du club vacille encore !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

L’OM de Gennaro Gattuso s’est enfin imposé. Hier, les Marseillais ont largement dominé Le Havre (3-0), réduit à dix avant la mi-temps et déjà mené de deux buts avant d’en encaisser un troisième en fin de match. Pierre-Emerick Aubameyang, buteur et passeur décisif génial d’une talonnade pour clore la marque, a convaincu son entraîneur d’en faire définitivement un leader à l’avenir.

« Il a 34 ans, et le voir comme ça…, souffle l’entraîneur de l’OM. Il était encore un enfant quand il venait s’entraîner avec nous (à Milan), moi, j’avais deux enfants, j’étais déjà un père de famille… L’autre jour, je l’ai convoqué dans mon bureau et je l’ai félicité, il a une telle culture du travail. Il m’impressionne par ses efforts. Quand on lui donne une consigne, il est incroyable, c’est dingue qu’il soit aussi disponible à 34 ans, avec la carrière qu’il a faite. Quand les jeunes le voient, ils peuvent comprendre. Le foot, c’est ça. Il se donne, il court, il fait les replis derrière les adversaires. Chapeau, chapeau, chapeau, chapeau ! »



Ribalta plus sur le départ de l'OM que jamais ?

De son coté, la direction de l’OM est toujours en sursis. Hier, L’Équipe affirme que Pablo Longoria et Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, étaient ensemble en tribune présidentielle, mais Javier Ribalta n’était toujours pas là et l’avenir du directeur du football semble s’écrire loin de Marseille, même si rien n’est officiel. Ces derniers jours, les dirigeants (Longoria, Ribalta, Tessier et Pedro Iriondo) se sont vus et ont échangé plusieurs fois. Les discussions devraient se poursuivre dans les jours qui viennent, notamment avec Barry Cohen, le président du conseil de surveillance.

