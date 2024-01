OM : Gattuso sort du silence sur son avenir et révèle pourquoi l'OL l'a recalé

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Arrivé en septembre dernier sur le banc de l'Olympique de Marseille, succédant à Marcelino, Gennaro Gattuso ne s'est engagé que pour un an en faveur du club phocéen. Mais alors qu'il dispose d'une année en option dans son contrat, qui sera automatiquement activée en cas de qualification en Ligue des Champions à l'issue de la saison, le coach italien a évoqué son avenir et sa possible prolongation à l'OM dans une interview accordée à L'Équipe.

"Je signerai peut-être dans un mois, dans deux mois, qui sait ?"

"Moi, je ferai tout pour gagner le plus de matchs possibles, dans toutes les compétitions. Après, je signerai peut-être dans un mois, dans deux mois, qui sait ? L'important est ailleurs. L'objectif, c'est de se qualifier en Europe la saison prochaine, pour le blason comme pour les raisons économiques. C'est ça, ma priorité aujourd'hui. Il faut que l'on soit européen, c'est fondamental. Et cela me met beaucoup plus de pression que mon contrat", a confié l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan, qui se soucie donc plus de l'avenir européen de l'OM que son avenir personnel.

Gennaro Gattuso est, par ailleurs, revenu sur les raisons de sa non-venue à l'Olympique Lyonnais. "Je n'ai parlé qu'à une seule personne, John Textor. Je ne sais pas, mais sincèrement je suis content de comment les choses se sont déroulées. Après, il y a des idées toutes faites dans ce milieu. Peut-être que certains pensent que je suis un gars qui crée des problèmes alors que dans ma carrière je ne me suis jamais disputé avec un joueur, au contraire, je suis quelqu'un qui aime les joueurs", a-t-il raconté.

