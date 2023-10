OM : Harit brille avec le Maroc, Gattuso reçoit deux autres bonnes nouvelles avant Nice

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Pluie de bonnes nouvelles à l’OM. Alors qu’Amine Harit a marqué lors du succès amical du Maroc contre le Libéria (3-0), la séance d’hier a permis de constater que Jordan Veretout et Renan Lodi, qui avaient connu récemment et respectivement une blessure et alerte musculaires, ont bien récupéré pendant la trêve internationale. Les deux joueurs de l’OM ont participé normalement à l’entraînement de mardi, avec parfois des sprints poussés et une opposition à la fin.

Kondogbia de nouveau absent

Le Français et le Brésilien sont prêts pour le choc Nice-OM (samedi, 21h). En revanche, RMC Sport fait savoir que Geoffrey Kondogbia n’était pas sur la pelouse, sans que l’on en connaisse encore la raison. À noter que cet entraînement était ouvert en intégralité à la presse ce qui n’était pas arrivé depuis très longtemps à l’OM. Un souhait du club et du service communication, validé par Gennaro Gattuso.

L’ouverture du score pour le Maroc 🇲🇦 avec le but d’Harit 👀 👏



Il est en forme 🤙🏼#TeamOM pic.twitter.com/gOaUpzwZXJ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 17, 2023

Podcast Men's Up Life