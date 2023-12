OM : Harit donne la raison numéro 1 du petit match nul à Montpellier

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Mené à la mi-temps, l'OM est parvenu à revenir avec un point de Montpellier grâce à l'égalisation de Jordan Veretout. Mais les Olympiens sont apparus émoussés à la Mosson et au micro du diffuseur, Amine Harit ne s'en est pas caché : il est temps d'aller se reposer...

"Il y a énormément de fatigue"

« On a mis un peu de temps à se mettre dedans, a commenté le Marocain. On n’a pas été juste dans les 30 derniers mètres. Il y a énormément de fatigue. On finit un cycle difficile, qui nous a pris beaucoup d’énergie. C’est clair, on a énormément joué ces derniers temps, et on a eu quelques blessés et tout le monde n’a pas pu récupérer comme il le faut. Mais c’était important de ne pas perdre. C’est le moment d’aller se reposer ».

