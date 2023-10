OM : Harit glisse un bémol à la victoire contre l'AEK

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

A quelques jours de l'Olympico contre Lyon, l'OM a pris les commandes de son groupe de Ligue Euopa en dominant l'AEK Athènes (3-1) ce jeudi soir dans un Vélodrome encore impressionnant. Un succès qu'Amine Harit, buteur sur penalty, est venu commenter sur W9.

"Il faut travailler sur les entames de deuxièmes mi-temps"

"Je suis content pour l’équipe et pour moi. On fait une très bonne première période, on maîtrise, on ne concède pas d’occasion. On peut en mettre un deuxième. Il faut travailler sur les entames de deuxièmes mi-temps. L’important, c’est les trois points avec une rencontre maîtrisée avant le match de dimanche.»

