OM : Ismaïla Sarr fait son mea culpa et envoie un message à l'OL

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Après sa défaite à Nice (0-1), l'OM tentera de rebondir jeudi en Ligue Europa contre l'AEK Athènes avant de défier l'OL dans un Olympico toujours aussi attendu. Deux rendez-vous évoqués par Ismaïla Sarr en conférence de presse. "Après le match difficile qu'on a eu a Nice, on est venus vite s'entraîner pour le match contre l'AEK On va continuer à travailler l'efficacité offensive", a expliqué le Sénégalais.

"Je dois m'améliorer"

Qui a ajouté : "Jouer au Vélodrome, c'est énorme, de voir les supporters venir à tous les matchs, un stade plein. Ca me donne envie de courir partout. Quand je vois ça je n'ai pas de fatigue." Ce qui n'a pas empêché l'ancien messin d'être lucide sur son début de saison... "Je sais que pour ma part il y a du boulot. Je dois m'améliorer, marquer des buts et faire jouer mes partenaires. On y travaille avec le coach et le staff." (avec Le Phocéen)

Podcast Men's Up Life