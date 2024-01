OM : Ismaïla Sarr porte le Sénégal

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le Sénégal a justifié son statut de favori de la CAN ce vendredi en dominant le Cameroun (3-1) et Ismaïla Sarr a livré une belle prestation. L'ailier marseillais a montré la voie en ouvrant le score d'une frappe en pivot légèrement déviée dans le but d'Onana par Anguissa.

Buteur et passeur décisif

Sarr s'est ensuite mué en passeur sur le deuxième but sénégalais, oeuvre de l'ancien strasbourgeois Habib Diallo. Après la réduction du score du Nantais Jean-Charles Castelleto , c'est Sadio Mané qui a ajouté un 3e but. Avec ce succès, le Sénégal est qualifié. Le Cameroun, lui, se retrouve dos au mur. Il lui faudra à tout prix gagner contre la Gambie.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #beINCAN2023 #SENCAM

🔥 Ismaila Sarr ouvre le score contre le Cameroun !

🥊 Avec une sortie très approximative d'André Onana ! pic.twitter.com/c8QN8QRPn5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 19, 2024

