OM : Joey Barton à nouveau accusé de misogynie en Angleterre

Même s'il est sans club depuis son éviction de Bristol Rovers en octobre dernier, Joey Barton (41 ans) fait parler de lui en Angleterre. Et pas de la meilleure des manières... L'ancien joueur de l'OM a en effet provoqué un tollé en critiquant Rachel Brown-Finnis, ancienne gardienne de but de Liverpool et de l'Angleterre, qui commentait le match Liverpool-Burnley (2-0).

"Cette experte est-elle une gardienne de but internationale ? Elle mesure au moins un pied de moins que la tête de tortue et McManaman. Pourquoi parle-t-elle du jeu masculin ? S’il vous plaît, arrêtez ces bêtises", a-t-il glissé. Barton s'était déjà illustré il y a quelques mois en affirmant qu'il marquerait "100 penalties sur 100" à l’actuelle gardienne de la sélection Mary Earps qu'il avait qualifiée de "gros sac de patates". La grande classe !

Is this women pundit (Finnis-Brown) an international goalie. She’s at least a foot shorter than Tortoise head and McManaman…



I’d Chip her on her line.👍



Why is she talking about the men’s game???



Please stop this nonsense 👍#tokenism