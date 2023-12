OM : l'alliance entre l'Arabie saoudite et l'Inde pour le rachat du club confirmée ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Annoncé intéressée pour le rachat de l'Olympique de Marseille, l'Arabie saoudite pourrait ne pas racheter le club phocéen seul et pourrait s'allier avec deux richissimes indiens, Karan Adani et Mukesh Ambani. C'est ce qu'a révélé le journaliste de Team Football, Thibaud Vézirian, qui annonce la vente de l'OM depuis maintenant plusieurs années.

L'Arabie saoudite et l'Inde veulent bien s'allier pour racheter l'OM

Une alliance entre l'Arabie saoudite et l'Inde confirmée par Léon Rubens, journaliste proche de Thibaud Vézirian. "L’intérêt du consortium saoudo-indien pour l’OM pourrait inaugurer une nouvelle ère pour le club phocéen. L’association de la puissance financière saoudienne et de l’expertise logistique indienne, appuyée par la CMA-CGM, promet de nouvelles opportunités pour Marseille. (...) L’implication de l’Arabie Saoudite et de l’Inde dans la Coupe du Monde 2034 et le futur investissement dans l’Olympique de Marseille marquent un changement de paradigme dans le football mondial. Ces développements pourraient non seulement remodeler l’avenir de la Ligue 1, mais aussi influencer de manière significative le paysage global du football."

