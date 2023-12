OM : l’Arabie saoudite a une nouvelle cible en Europe et c’est du très lourd !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La bombe est signée du média La Repubblica et, si elle se confirme, elle signerait sans doute la fin des rumeurs autour de la vente OM à l’Arabie saoudite. En effet, l’Etat pétrolier – qui cherche un deuxième gros club européen sur lequel investir après Newcastle – serait sur les rangs pour racheter … le Milan AC.

RedBird (Milan AC) négocierait avec les Saoudiens

Alors qu’il est déjà sur le point de se désengager du Toulouse FC et de céder le club à un autre fonds américain, RedBird cherche aussi à se délester des Rossoneri. Le boss du fonds américain Gerry Cardinale s’est même récemment rendu dans le Moyen-Orient pour rencontrer ce fameux investisseur à même rembourser la dette de 550 M€ qu’il a contracté auprès d’Elliott pour faciliter son rachat.

Prise de contrôle total ? Entrée partielle des Saoudiens dans l’actionnariat ? Simple rumeur ? Difficile de le dire à l’instant t. Ce qui est sûr c’est que, jusqu’à présent, quand on parlait d’Arabie saoudite, on regardait surtout vers l’OM et le FC Valence. Il y a désormais un troisième cador européen dans le circuit…

