OM : l'entraîneur de Thionville veut succéder à Annecy et Carquefou

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il fut un temps où la Coupe de France était la compétition préférée de l'OM. Mais ça, c'était avant... Depuis son dernier sacre, le dixième, en 1989, le club provençal est devenu maudit avec Dame Coupe. On en veut pour preuve son incroyable élimination à domicile contre Annecy (2-2, 5 t.a.b à 6) en quarts de finale, alors qu'il venait de sortir Rennes (1-0) et le PSG (2-1). Carquefou (2008), Quevilly (2012), Grenoble (2015), Andrézieux (2019), Canet-en Roussillon (2021) et désormais Annecy. Autant de cauchemars pour un club courant désespérément après un succès en Coupe.

"Si d'autres clubs amateurs l’ont déjà fait..."

Et forcément, à force d'enchaîner les humiliations plutôt que les triomphes dans cette compétition, l'OM voit ses adversaires prendre confiance avant de l'affronter. On en veut pour preuve les propos tenus par l'entraîneur de Thionville, Julien François, avant le rendez-vous de dimanche à Saint-Symphorien : "Face à l'OM, on n’y va pas pour faire des photos et échanger les maillots mais on y va avec humilité et respect. Si d'autres clubs amateurs l’ont déjà fait, il n’y a pas de raison sur un match d’arriver à créer l’exploit".

Julien François, entraineur de Thionville :



