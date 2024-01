OM : l'explication poignante d'Ounahi à sa mauvaise première partie de saison

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Très souvent, les supporters de football ont tendance à oublier que les joueurs sont avant tout des êtres humains. Et qu'ils peuvent, comme tout le monde, connaître des jours sans, des coups de moins bien, des dépressions. Azzedine Ounahi en a apporté une preuve ce mercredi, lors d'une interview diffusée par beIN. Le milieu marocain de l'OM a en effet révélé avoir perdu son meilleur ami lors de la première partie de saison, au cours de laquelle il a été très décevant. On comprend mieux aujourd'hui qu'il n'avait pas la tête au football...

"J’ai perdu mon meilleur ami..."

"Il y avait des trucs personnels. J’ai perdu mon meilleur ami. J’ai mis du temps à revenir. L’avoir perdu, ça m’a énormément touché. J’ai été lui rendre visite à la clinique en octobre. Je n’ai jamais imaginé le voir un jour comme ça devant moi et ne rien pouvoir faire, ni avec l’argent, ni avec rien. C’est quelque chose dont je n’ai pas parlé et qui m’a vraiment… (il coupe) J’ai commencé à regarder la vie différemment. Je me suis dit "je suis là, je joue, je me sacrifie, mes parents sont un petit peu loin de moi…". Il y avait beaucoup de choses. Les gens ne savent pas. J’étais pareil quand j’étais petit, quand j’étais supporter. Tu regardes les joueurs et tu dis "Il est nul, il est pas bon en ce moment, pourquoi il ne marque pas, pourquoi il ne fait pas ça ?". Mais on est des êtres humains."

