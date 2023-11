OM - L’œil de Denis Balbir : « On ne parle plus de football total mais de football nul »

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

« A Marseille, on commence à parler de l’échec de Gattuso après le nul à Strasbourg (1-1). Je dirais surtout que c’est l’échec des joueurs. L’Italien est arrivé avec sa gniaque et une vraie envie de réussir. Je ne comprends pas l’OM. Il y a quand même un effectif plus que convenable sur le papier et le visage européen du club est plutôt bon… Mais ça ne marche pas en Ligue 1. C’est un mystère.

« Il n’y a ni foot, ni volonté, ni rien. L’OM, c’est du vide ! »

Je ne pense pas que ce soit Gennaro Gattuso le problème mais j’aimerais bien comprendre. On a laissé partir des joueurs comme Alexis Sanchez ou Ünder. Le premier était un exemple de longévité et d’expérience, le second un joueur explosif qui mouillait le maillot… Peut-être qu’en les laissant partir, on a tué l’essence-même de l’équipe qui se donnait à fond sous Tudor. Aujourd’hui, on a une équipe plus équilibrée, qui se fatigue moins physiquement mais qui a perdu son envie de jouer un football total. Aujourd’hui, sur la Canebière, on ne parle plus de football total mais de football nul. C’était déjà pénible à regarder sous Marcelino et rien n’a changé avec son remplacement par Gattuso. Il n’y a ni foot, ni volonté, ni rien. L’OM, c’est du vide ! Avant on parlait d’une équipe ennuyeuse, maintenant d’une équipe ennuyeuse qui ne gagne pas…

« Se faire à l’idée de l’OM joue le maintien en Ligue 1 »

Quand je regarde l’OM aujourd’hui, je ne vois qu’un seul joueur qui surnage : Jonathan Clauss. Pour le reste, c’est compliqué. La défense s’est appauvrie dans les duels. Le milieu coure dans le vide. Les attaquants sont stériles. Aubameyang est une ombre. Ismaïla Sarr n’est plus le joueur qu’on a connu à Metz et à Rennes… C’est beaucoup trop ! Actuellement, on peut se faire à l’idée que l’OM joue le maintien en Ligue 1. Avec Lyon qui est dernier, on vit quand même une saison assez incroyable dans le mauvais sens. Attention de ne pas croire que ça n’arrive qu’aux autres ! L’OM peut aussi tomber de très très haut. Le risque aujourd’hui, c’est que Marseille commence à jouer la peur au ventre avec des supporters qui vont forcément perdre patience. »

