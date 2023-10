OM : l'offensive de l'Arabie Saoudite se confirme !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L'info arrive tout droit d'Angleterre, elle est signée The Independent : selon le média, l'OM fait bel et bien partie des clubs ciblés par l'Arabie Saoudite, au même titre que Valence. Ce n'est pas le PIF (Public Investment Fund) qui serait intéressé mais une autre structure étatique.

L'Arabie Saoudite veut d'autres Newcastle

L'OM, comme Valence, ont été identifiés car ils entrent dans la même catégorie de clubs que Newcastle, où l'arrivée de fonds saoudiens se révèle un franc succès. Un achat serait même en bonne voie. L'Arabie Saoudite cherche à développer son réseau en L1 et en Liga, avec comme autre objectif de promouvoir son propre championnat, la Saudi Pro League clubs. Et le rachat de l'OM serait plus simple à négocier que celui de Valence, toujours selon The Independent.A suivre...

