OM : l'optimisme avant la série de matches à venir ?

Un programme d'enfer attend l'OM dans les prochaines semaines. Avec, notamment et en Ligue 1, l'OGC Nice, l'OL, le LOSC et le RC Lens. Plus une double confrontation en Ligue Europa face à l'AEK Athènes.

Les supporters marseillais peuvent-ils être confiants avant cette série ? Eléments de réponse avec notre spécialiste OM au sein de la rédaction de But!.

