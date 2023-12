OM : Gattuso annonce le retour de Gueye et met en garde les supporters avant l'OL

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Pape Gueye est disponible !

"Pape Gueye est disponible pour demain et pourra jouer lors du match, une minute ou plus ou pas du tout. D'ailleurs j'aimerais le remercier car c'est un garçon très sérieux."

Il ne veut pas de débordements

"J'aimerais parler de nos supporters et leur dire que demain, ça doit être une fête. Eux-mêmes savent l'occasion que représente ce match. On ne veut pas de bordel. Ils le savent et ils en ont conscience."

"Les Lyonnais ont beaucoup de qualités, surtout en attaque"

Il se méfie beaucoup de l'OL

"Quand on regarde cette équipe lyonnaise c'est difficile de comprendre pourquoi ils sont si bas au classement. Ils ont beaucoup de qualités, surtout en attaque. C'est une équipe qui peut nous poser des problèmes, nous faire douter. Le match contre Lille peut sembler trompeur, il y a énormément de choses auxquelles on doit faire très attention. Si on prend ce match à la légère, le résultat ne sera pas positif."

Il laisse planer le doute sur sa composition tactique

"Vous me devez me pardonner mais je ne peux pas parler de la composition d'équipe et la tactique. Je sais comment je vais jouer, je ne peux donner aucune indication aux adversaires."

Il veut soigner la finition

"Nous sommes une équipe avec une grande rapidité, même si on a une marge de progression. On doit mieux faire, c'est une question de continuité. Avec la rapidité avec laquelle on attaque, on a des occasions mais on doit travailler sur la finition."

Harit : "J'ai vu que certains n'étaient pas d'accord avec moi sur Rennes. Pour moi, un match abouti est de marquer des buts et de ne pas en prendre, peu importe la manière. On n'a pas le choix en ce moment"



