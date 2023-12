OM : Gattuso a un plan pour Rennes et savoure après l'Ajax

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Soulagé par la victoire contre l'Ajax

"Jeudi, c'était une victoire très importante. On savait qu'on jouait une équipe qui irait de l'avant alors on a pris plus de risques. On a pris trois buts mais on en met quatre, au final la satisfaction est là."

Il a un plan pour Rennes

"On ne va pas épiloguer sur la tactique concernant demain pour ne pas donner davantage d'informations à Rennes. Contre l'Ajax, Lodi avait mal et je savais que Murillo avait joué à gauche contre Le Havre. C'est vrai que j'ai tardé un peu et Renan a dû serrer les dents. On a des doublons sur les postes alors j'essaie souvent de simuler des oppositions à l'entraînement en prenant des jeunes dont le profil ressemble à celui de nos adversaires. C'est ce que j'ai fait pour préparer Rennes notamment."

"Il y a toujours une marge de progression techniquement"

Il attend plus techniquement de son équipe

"J'aimerais que tout se passe bien pour mes attaquants mais ici c'est vrai que les qualités sont spécifiques. Par exemple, la passe d'Amine (Harit) sur le ciseau d'Aubameyang, il la fait en deux touches d'habitude. Là, il a réussi à la faire en première intention. C'est un exemple pour dire qu'il y a toujours une marge de progression techniquement par rapport à ce que l'on peut faire. Pareil pour Iliman (Ndiaye) et Ismaïla (Sarr). Il y a parfois du déchet dans leur jeu mais ils peuvent trouver plus de repères techniquement avec un peu de temps."

Comment redonner confiance à Sarr et Ndiaye

"Je pense que la solution c'est de parler (à Sarr) et de s'entraîner dur. En première mi-temps jeudi il a eu du mal à s'exprimer puis c'est allé mieux ensuite. Comme Ndiaye, ce sont des jeunes joueurs et il faut communiquer avec eux pour qu'ils gardent en tête que rater quelques actions en début de match, cela peut arriver et qu'il faut aller de l'avant."

