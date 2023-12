OM : la confidence inquiétante de Balerdi sur le niveau de son équipe

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Hier contre Clermont (2-1), l'OM a été épatant en première période, pendant laquelle il a laminé les Auvergnats, très inquiétant en seconde. Ce n'est pas la première fois cette saison que cela se produit. C'était déjà arrivé à Lorient (4-2) dimanche dernier, à Strasbourg (1-1), à Monaco (2-3), à Nantes (1-1)... Pour Gennaro Gattuso, c'est un problème physique, dû à une préparation estivale manquée. Mais l'entraîneur italien a eu l'occasion de rectifier le tir pendant les deux coupures internationales d'octobre et novembre.

"Si on savait, on changerait ça"

Alors, où est le problème ? Eh bien, même les Marseillais ne savent pas ! Interrogé sur le sujet par La Provence, Leonardo Balerdi a lâché un inquiétant : "Où est le problème ? Si on savait, on changerait ça. On doit s'améliorer. Il faut être plus intense en seconde période, parce qu'on peut pas faire aussi souvent des deuxièmes mi-temps comme ça". Plus que Montpellier mercredi avant que les Phocéens aient quinze jours de repos pour tenter de trouver des remèdes à leur mal récurrent cette saison.

