OM : la mèche pour l'arrivée des Saoudiens vendue par Longoria ?

Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Un peu plus d'un mois après la fameuse réunion du 18 septembre, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, accompagné de son directeur général, Stéphane Tessier, aurait rencontré les groupes de supporters il y a quelques jours. Pour Thibaud Vézirian, qui annonce depuis près de trois ans que le club phocéen serait en passe d’être vendu à l’Arabie Saoudite, cette rencontre entre les groupes de supporters de l'OM et Pablo Longoria confirme une vente prochaine du club.

"Pablo Longoria joue l’apaisement avec cette réunion classique mais qu’il savait très suivie à l’extérieur… On comprend fatalement qu’il n’y a bien rien eu de spécial dans la fameuse réunion du lundi de crise, comme je l’avais dit dans les jours qui ont suivi… À quoi a donc pu servir cette crise ? Écarter Marcelino ? Faire diversion ? Montrer à l’extérieur que les supporters peuvent être disciplinés à Marseille ? Beaucoup de questions. Mais on sent que cette étape de pacification des tribunes pourrait être l’étape finale avant le grand changement. C’est toujours mieux que le club soit calme avant ce genre de choses. Mais on sent que cette étape de pacification des tribunes pourrait être l’étape finale avant le grand changement. C’est toujours mieux que le club soit calme avant ce genre de choses", a confié le journaliste de Team Football, qui continue de croire dur comme fer aux rachat de l'OM par l'Arabie saoudite.

