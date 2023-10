OM : la piste Benatia se confirme

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Javier Ribalta devrait quitter son poste de directeur du football de l'OM et selon La Provence, le club olympien pense à l'ancien défenseur central de l'OM, Mehdi Benatia, pour le remplacer. Pablo Longoria s'orienterait plutôt vers un autre dirigeant étranger maîtrisant le français, mais le scout Bastien Cordo confirme que Benatia est une vraie piste...

"Ses relations avec Pablo et Ribalta sont excellentes"

"L'arrivée de Benatia est effectivement dans les tuyaux, explique-t-il. Ce que je peux vous dire c'est que ses relations avec Pablo et Ribalta sont excellentes et qu'il avait d'autres propositions sur la table ce qui est logique pour ce garçon qui parle 4 langues et qui est très apprécié de partout où il est passé + connaissance de plusieurs grands clubs et un réseau assez important À suivre si ça se fait ça ressemble à une idée intéressante même si il va découvrir un métier nouveau."

L'arrivée de Benatia est effectivement dans les tuyaux

Ce que je peux vous dire c'est que ses relations avec Pablo et Ribalta sont excellentes et qu'il avait d'autres propositions sur la table ce qui est logique pour ce garçon qui parle 4 langues et qui est très apprécié de… — cordo.bastien (@cordobastien) October 11, 2023

Podcast Men's Up Life