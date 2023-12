OM : les Marseillais s'enflamment pour la reprise, Gattuso lance un crack

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Club populaire, l'OM l'est. Depuis toujours. Et ce n'est pas l'affluence au stade Vélodrome ce vendredi qui risque de changer la donne, bien au contraire. En effet, Gennaro Gattuso et ses hommes n'étaient pas attendus à la Commanderie, pour le retour à l'entraînement, mais bel et bien dans l'enceinte du boulevard Michelet.

20 000 dans les tribunes... Et la pépite Sternal sur le terrain

Et selon France Bleu, en dépit d'images qui ne laissent pas vraiment penser à un tel nombre, ils étaient près de 20 000 à s'être déplacés pour voir les joueurs avant le 32e de finale de Coupe de France, dans une semaine (dimanche 7 janvier) sur le terrain de Thionville. Une belle réussite.

Par ailleurs, à l'occasion de cette ultime séance, Gennaro Gattuso a testé le très jeune crack Enzo Sternal (16 ans), lequel pourrait profiter des départs à la CAN de Iliman Ndiaye et d'Ismaïla Sarr ainsi que de l'absence de recrues offrensives sur le début de l'hiver pour se faire une place dans le groupe contre les amateurs.

20 000 supporters de l'OM assistent à la reprise de l'entraînement au stade vélodrome pic.twitter.com/nEhJAoqyNr — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 29, 2023

