OM : la réaction de Gattuso après le carton face au Havre

A la troisième tentative, cet après-midi face au Havre (3-0), Gennaro Gattuso a décroché son premier succès en tant qu'entraîneur de l'OM. Battu à Monaco (2-3) trois jours après son arrivée, tenu en échec par Brighton (2-2) jeudi en Europa League, l'Italien a connu le doux goût du succès ce dimanche, face à un adversaire il est vrai très faible et réduit à dix dès la première période. En conférence de presse, l'ancien milieu s'est félicité de cette victoire mais a également souligné les axes de progression de son équipe.

"C'est ça une équipe pour moi"

"Je suis content de cette victoire, de ne pas avoir concédé de but. Content pour les gars de l'équipe. Je ne l'ai pas fait jeudi mais j'aimerais remercier les 65.000 supporters du Vélodrome. Ce n'est pas simple comme horaire mais ils étaient là et ont créé une atmosphère magnifique. J'ai réuni les joueurs à la fin du match pour les remercier de leur travail et du jeu qu'ils ont pratiqué. J'ai dit à mes joueurs avant le match qu'il était très important de ne pas concédé de buts. Ce matin, Correa était avec nous à l'hôtel, j'aime ces petites choses. Vitinha ne s'entraînait pas depuis deux jours mais il était quand même là. Il a tout donné, fait de son mieux. C'est ça une équipe pour moi. J'ai apprécié ce qu'on avait préparé, on a joué différemment de Brighton. Le Havre a un jeu vertical, ils nous ont peu pressé, on a donc gardé nos quatre défenseurs, milieux. J'ai vraiment apprécié la manière dont nos joueurs ont interprété la rencontre. Il ne faut pas tout le temps parler du physique ou l'utiliser comme une excuse. Bien sûr qu'il faut l'améliorer mais ne pas en parler tout le temps."

Gattuso : "Il ne faut pas tout le temps parler du physique ou l'utiliser comme une excuse. Bien sûr qu'il faut l'améliorer mais ne pas en parler tout le temps." #OMHAC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 8, 2023

