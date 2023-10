OM : la réponse cash d'un proche de Longoria aux South Winners

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Lors de la désormais fameuse réunion du 18 septembre entre la direction de l'OM et des représentants des ultras, l'un des griefs des Winners était "qu'il ne faut pas toucher aux Minots". Le groupe reprochait aux responsables du centre de formation de mal traiter les jeunes ainsi que les féminines, de ne pas suffisamment miser sur des Marseillais pur jus ou encore d'obliger certains à travailler avec des agents. Dans La Provence du jour, le directeur technique du club, Marco Otero, répond directement à ces accusations.

"Le problème de ne pas être marseillais, c’est seulement quand les joueurs ne sont pas bons"

"Être marseillais est un avantage, mais ce n’est pas une condition de profilage. Ça me fait rire, mais le problème de ne pas être marseillais, c’est seulement quand les joueurs ne sont pas bons. (Enzo) Sternal, tout le monde nous demande pourquoi il n’est pas chez les pros, mais il vient de Nancy ; (Darryl) Bakola n’est pas marseillais et ça ne pose pas de problème. Je préfère prendre une décision qui fait pleurer un enfant pendant un jour plutôt que de le garder trois ans sans jouer une minute. L’OM va continuer à prendre les décisions par rapport à la qualité et au potentiel des joueurs, sans regarder les positions contractuelles. Tu es bon ou tu n’es pas bon. La réalité, c’est qu’aucun des joueurs partis ne joue en D1 ou en D2. Il faut arrêter d’écouter ces histoires. La vérité, c’est celle du terrain. Pour expliquer les carrières qui ne se font pas, on préfère toujours dire que le directeur du centre est un fils de p... qui ne veut embaucher que des Espagnols, que le directeur sportif des pros dit de prendre tel agent pour y arriver, etc."

Otero cite également le cas d'une famille qui a demandé 80.000€ de prime à la signature pour son enfant de 13 ans avant de déclarer : "On oublie qu’on est dans la ville la plus pauvre de France. Ici, il y a deux options pour avoir un futur exceptionnel à court terme : soit tu deviens footballeur à l’OM, soit tu deviens narcotrafiquant… Et je ne parle pas du petit vendeur au coin de la rue. On n’arrive pas à faire comprendre aux jeunes que tu peux faire des études, comme Abdou Sbihi (directeur technique médical) ou Robert Nazaretian (conseiller du président), et que, même si tu ne seras pas milliardaire, tu auras une vie exceptionnelle".

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life