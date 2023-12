OM : la réponse cash de Gattuso après Montpellier

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

L’OM tire la langue. Et cela s’est vu hier à la Mosson, où les joueurs de Gennaro Gattuso ont su arracher un point face au Montpellier HSC de Michel Der Zakarian. Après la rencontre, le coach italien s’est voulu cash et concis en conférence de presse.

Gattuso remercie les Dieux du foot

« Montpellier est une équipe dangereuse en contre, qui te fait courir vers l’arrière. Il nous a manqué un peu de fraîcheur. Eux ont été très verticaux, nous, on aurait pu être plus rapides mais sincèrement, je prends ce point avec plaisir, a-t-il expliqué. Je remercie les Dieux du foot qu’on n’ait pas eu de grosses blessures. C’est notre 8e match en 22 jours et c’était ma crainte. On a dépensé beaucoup d’énergie, on est arrivés un peu au bout »

