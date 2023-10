OM : la vente accélérée par un coup de maître du PSG et du LOSC

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Thibaud Vézirian a encore frappé ! Spécialiste des punchlines sur la vente de l’OM, qu’il promet depuis plusieurs mois, le journaliste de Team Football s’est encore livré sur son thème favori en marge de la victoire des Marseillais hier contre Le Havre (3-0). Notre confrère évoque l'imminence d'une annonce impliquant des Saoudiens et Rodolphe Saadé, milliardaire franco-libanais et propriétaire de CMA CGM, mais aussi et surtout la présence surprise d'un investisseur surprise venu d'Inde.

Un milliardaire indien dans le tour de table ?

« Ce que je peux dire très clairement, ce qui est prévu par beaucoup de sources, c’est toujours une vente aux Saoudiens, mais la réalité ce seront des Saoudiens avec CGA-CGM, et peut-être les Indiens via un petit pourcentage ou un sponsoring avec un milliardaire indien. Ce que l’on me garantit, c’est qu’une officialisation de la vente est inéluctable. Mes sources me le disent toutes. Je suis serein, mais personne ne peut savoir la date, avoue Vézirian sur sa chaîne Twitch. Avec ces réunions entre les dirigeants, on nous fait un storytelling abracadrabantesque, alors que l’objectif, c'est de mettre les groupes de supporters derrière Pablo Longoria afin de signer une nouvelle convention avec eux pour ensuite amener vers l’officialisation dont tout le monde parle et pas uniquement moi. Au PSG et à Lille, cela s’est passé comme cela. »

