OM : la vente se rapproche, McCourt trahit par lui-même !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que nos confrères du Quotidien du Sport ont récemment annoncé que le rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie saoudite serait en cours et que tout pourrait être bouclé dès janvier prochain, Thibaud Vézirian, convaincu depuis des années du rachat imminent du club phocéen, a, lui, confirmé que cette vente devrait avoir lieu en 2024 mais refuse de donner une date pour l'arrivée des Saoudiens.

« McCourt a fait ses cartons »

Thibaud Vézirian a aussi fait des révélations sur le propriétaire marseillais, Frank McCourt. D’après le journaliste de Team Football, le milliardaire américain ne serait plus du tout concerné par l’OM. « Frank McCourt a fait ses cartons. Il n’est plus là depuis des mois et des mois, il n’intervient plus, ne représente jamais l’OM, ne parle jamais de l’OM publiquement. Janvier ou juin, on ne sait pas, les sources ne sont pas fiables à ce sujet, celui qui annonce connaître la date exacte de cette officialisation ment, c’est le pré-gardé d’une poignée de gens haut placé. Oui, certaines sources parlent de fin décembre, de janvier, de juin, selon à qui vous parlez en Arabie Saoudite, dans les cabinets d’affaires ou parmi les politiques. . Ça ne veut rien dire ! »

Podcast Men's Up Life