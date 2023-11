OM : le débat entre Vitinha et Aubameyang déjà tranché ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Jeudi en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso, a semblé lassé par la répétition des questions sur la rivalité entre Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha pour le poste d'attaquant. L'Italien a évacué le sujet avec cette réponse : "On a deux attaquants, ils sont rapides, même si Vitinha préfère avoir le ballon dans les pieds. Pour moi, ce n’est pas un problème d’avoir ces deux joueurs, c’est plutôt une ressource. Que les joueurs jouent 30 ou 70 minutes, ça ne veut pas forcément dire qu’il y a un impact. Je ne veux pas créer de duel entre eux. Vitinha, je le vois serein, il a joué 70 minutes contre l’AEK. Je suis content de la façon dont s’entraînent Vitinha et Aubameyang. Pour les matchs, c’est à moi de choisir. Ce que je vois d’eux, c’est qu’il y a beaucoup de respect".

"Aubameyang, pour moi, est beaucoup plus dangereux"

Mais comme ce sujet semble plaire, les journalistes de Prime Vidéo ont interrogé... le milieu du RC Lens Adrien Thomasson. Qui, lui, a tranché en faveur du Gabonais : "Depuis qu’il est revenu à l’OM, c’est un joueur très intelligent, de par ses déplacements. Il est toujours à la limite du hors-jeu et pour un défenseur, c’est très difficile de défendre sur ce genre de joueur. Et puis il a une faculté, dès qu’il est dans la surface, il fait toujours le geste juste et c’est pour ça qu’il a marqué autant de buts dans sa carrière. Vitinha, défensivement, est très compliqué à gérer puisque c’est quelqu’un qui est toujours au pressing, qui ne lâche jamais rien. Aubameyang, pour moi, est beaucoup plus dangereux. Capable de marquer des buts dans des situations beaucoup plus compliquées. On va dire, préférence de jouer contre Vitinha, mais il ne faut pas qu’il nous marque deux buts dans deux semaines (rires)".

