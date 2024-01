OM : le groupe de Gattuso pour Monaco est tombé, c'est confirmé pour Merlin !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Officiellement Olympien depuis ce vendredi, Quentin Merlin n'est pas qualifié pour affronter l'AS Monaco et ne figure donc pas dans le groupe de Gennaro Gattuso tout comme Samuel Gigot, suspendu, Valentin Rongier, Bilal Nadir, blessés, et Simon Ngapandouetnbu, Chancel Mbemba, Pape Gueye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, partis disputer la CAN 2024.

Le groupe de l'OM : Lopez, Blanco, Van Neck - Balerdi, Meïté, Nyakossi, Sparagna, Clauss, Garcia, Jousselin - Kondogbia, Onana, Veretout, Soglo, Tika - Correa, Henrique, Moreira, Aubameyang, Vitinha, Sidi Ali.

👥 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙂𝙖𝙩𝙩𝙪𝙨𝙤 🇮🇹 pour la réception de l’AS Monaco ce soir à l’@orangevelodrome ! #OMASM pic.twitter.com/v9QKZyT1cs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 27, 2024

